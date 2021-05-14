Бочкарев рассказал о строительстве станции "Марьина Роща" БКЛ
МОСКВА, 14 мая — РИА Недвижимость. На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) завершили сооружение малого наклонного хода для устройства пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках строительства станции "Марьина Роща" БКЛ метро ведется сооружение пересадочного узла на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Здесь завершена проходка малого наклонного хода длиной 25 метров, который свяжет станции. Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы, преимущественно известняк и доломит, осуществлялась вручную на отбойных молотках", - рассказал он.
Как отметил Бочкарев, сейчас метростроители приступили к самому ответственному этапу – раскрытию проемов между центральным и двумя боковыми залами будущей станции.
"Во время сооружения тоннелей устанавливают временные тюбинги, образующие глухие проемы трапециевидной формы, а после окончания проходки всех станционных тоннелей строители переходят к их раскрытию. Этот процесс трудоемкий и требующий предельной точности, поскольку происходит перераспределение нагрузки на отдельные элементы и узлы", - подчеркнул он.
Всего на станции будет 22 проема: 12 для прохода пассажиров к поездам, остальные - под коммуникации.
"Марьина Роща" – пилонная трехсводчатая станция с глубиной заложения 70 метров. Она входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего также станции "Сокольники" и "Рижская".
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
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