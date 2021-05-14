https://ria.ru/20210514/stroitelstvo-1732287459.html

Бочкарев рассказал о строительстве станции "Марьина Роща" БКЛ

Бочкарев рассказал о строительстве станции "Марьина Роща" БКЛ

На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) завершили сооружение малого наклонного хода для устройства пересадки на... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:44

2021-05-14T12:44

2021-05-14T12:44

городское хозяйство москвы

стройкомплекс москвы

"сокольники"

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 14 мая — РИА Недвижимость. На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) завершили сооружение малого наклонного хода для устройства пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Как отметил Бочкарев, сейчас метростроители приступили к самому ответственному этапу – раскрытию проемов между центральным и двумя боковыми залами будущей станции.Всего на станции будет 22 проема: 12 для прохода пассажиров к поездам, остальные - под коммуникации."Марьина Роща" – пилонная трехсводчатая станция с глубиной заложения 70 метров. Она входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего также станции "Сокольники" и "Рижская".Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

https://realty.ria.ru/20200924/metro-1577695388.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы, "сокольники", андрей бочкарев, москва