https://ria.ru/20210514/sputnik-1732318015.html
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" в Индию
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" в Индию
Поставка второй партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Индию, где в пятницу началась вакцинация этим препаратом, ожидается до конца недели, РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:43
2021-05-14T14:43
2021-05-14T14:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Поставка второй партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Индию, где в пятницу началась вакцинация этим препаратом, ожидается до конца недели, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник V" стал первой применяемой в Индии вакциной против коронавируса, произведенной за пределами страны, отметили в фонде. "Первые прививки препаратом были сделаны сегодня в Хайдарабаде после поставки первой партии "Спутника V" в Индию 1 мая. Поставка второй партии препарата в Индию ожидается до конца текущей недели", - заявили в РФПИ.Индия - ведущий производственный хаб для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармпроизводителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год."Безопасная и эффективная российская вакцина, которую одобрили уже 65 стран, внесет важный вклад в расширение масштабов вакцинации в Индии и сокращение количества случаев заболевания коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V". Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories, первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
хайдарабад
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, хайдарабад, индия, в мире
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Поставка второй партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V
" в Индию
, где в пятницу началась вакцинация этим препаратом, ожидается до конца недели, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ
).
"Спутник V" стал первой применяемой в Индии вакциной против коронавируса, произведенной за пределами страны, отметили в фонде. "Первые прививки препаратом были сделаны сегодня в Хайдарабаде
после поставки первой партии "Спутника V" в Индию 1 мая. Поставка второй партии препарата в Индию ожидается до конца текущей недели", - заявили в РФПИ.
Индия - ведущий производственный хаб для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармпроизводителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.
"Безопасная и эффективная российская вакцина, которую одобрили уже 65 стран, внесет важный вклад в расширение масштабов вакцинации в Индии и сокращение количества случаев заболевания коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
"Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V". Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories, первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.