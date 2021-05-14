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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/speysi-1732260991.html
Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:47
2021-05-14T10:49
культура
кевин спейси
нью-йорк (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его иск против актера может быть отозван, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов обвинителя.Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах. Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Федеральный судья в Нью-Йорке в начале мая обязал анонимного истца раскрыть свое имя и предоставил ему срок в 10 дней.Как сообщает телеканал, адвокаты обвинителя в четверг подали письмо в суд, информируя судью о принятом истцом решении и согласии на прекращение относящейся к нему части дела."Как мы ранее сообщали суду, C.D. считает, что не сможет вынести вторжения в свою жизнь, если его личность будет раскрыта", - написали адвокаты. Как ожидается, его иск против актера может быть отозван, отмечает телеканал.Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20210504/speysi-1731048666.html
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кевин спейси, нью-йорк (город), в мире

Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя

10:47 14.05.2021 (обновлено: 10:49 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его иск против актера может быть отозван, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов обвинителя.
Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах. Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Федеральный судья в Нью-Йорке в начале мая обязал анонимного истца раскрыть свое имя и предоставил ему срок в 10 дней.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 03:20Культура
Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
Как сообщает телеканал, адвокаты обвинителя в четверг подали письмо в суд, информируя судью о принятом истцом решении и согласии на прекращение относящейся к нему части дела.
"Как мы ранее сообщали суду, C.D. считает, что не сможет вынести вторжения в свою жизнь, если его личность будет раскрыта", - написали адвокаты. Как ожидается, его иск против актера может быть отозван, отмечает телеканал.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
Кевин Спейси в сериале Карточный домик - РИА Новости, 1920, 19.09.2019
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Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
 
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