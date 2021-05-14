https://ria.ru/20210514/speysi-1732260991.html
Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:47
2021-05-14T10:47
2021-05-14T10:49
культура
кевин спейси
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150791/69/1507916949_0:383:2878:2002_1920x0_80_0_0_e980b238c73f39d2cf67213c57f404ec.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его иск против актера может быть отозван, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов обвинителя.Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах. Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Федеральный судья в Нью-Йорке в начале мая обязал анонимного истца раскрыть свое имя и предоставил ему срок в 10 дней.Как сообщает телеканал, адвокаты обвинителя в четверг подали письмо в суд, информируя судью о принятом истцом решении и согласии на прекращение относящейся к нему части дела."Как мы ранее сообщали суду, C.D. считает, что не сможет вынести вторжения в свою жизнь, если его личность будет раскрыта", - написали адвокаты. Как ожидается, его иск против актера может быть отозван, отмечает телеканал.Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20210504/speysi-1731048666.html
https://ria.ru/20190919/1558831865.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150791/69/1507916949_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48a89fee181eaee467813cb71927a76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кевин спейси, нью-йорк (город), в мире
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости.
Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси
в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его иск против актера может быть отозван, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на адвокатов обвинителя.
Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах. Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Федеральный судья в Нью-Йорке
в начале мая обязал анонимного истца раскрыть свое имя и предоставил ему срок в 10 дней.
Как сообщает телеканал, адвокаты обвинителя в четверг подали письмо в суд, информируя судью о принятом истцом решении и согласии на прекращение относящейся к нему части дела.
"Как мы ранее сообщали суду, C.D. считает, что не сможет вынести вторжения в свою жизнь, если его личность будет раскрыта", - написали адвокаты. Как ожидается, его иск против актера может быть отозван, отмечает телеканал.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.