https://ria.ru/20210514/speysi-1732260991.html

Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя

Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя

Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:47

2021-05-14T10:47

2021-05-14T10:49

культура

кевин спейси

нью-йорк (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150791/69/1507916949_0:383:2878:2002_1920x0_80_0_0_e980b238c73f39d2cf67213c57f404ec.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Анонимный истец, обвинивший американского актера Кевина Спейси в домогательствах, отказался раскрыть свое имя и согласился на прекращение разбирательства, его иск против актера может быть отозван, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов обвинителя.Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах. Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Федеральный судья в Нью-Йорке в начале мая обязал анонимного истца раскрыть свое имя и предоставил ему срок в 10 дней.Как сообщает телеканал, адвокаты обвинителя в четверг подали письмо в суд, информируя судью о принятом истцом решении и согласии на прекращение относящейся к нему части дела."Как мы ранее сообщали суду, C.D. считает, что не сможет вынести вторжения в свою жизнь, если его личность будет раскрыта", - написали адвокаты. Как ожидается, его иск против актера может быть отозван, отмечает телеканал.Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20210504/speysi-1731048666.html

https://ria.ru/20190919/1558831865.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кевин спейси, нью-йорк (город), в мире