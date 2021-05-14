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ФАС разработает меры по борьбе со спам-звонками
ФАС разработает меры по борьбе со спам-звонками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках заседания рабочей группы совместно с операторами сотовой связи обсудила меры борьбы со спам-звонками,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:15
2021-05-14T20:15
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках заседания рабочей группы совместно с операторами сотовой связи обсудила меры борьбы со спам-звонками, сообщает ведомство.Уточняется, что в пятницу в заседании рабочей группы приняли участие представители крупнейших операторов связи в России: МТС, "Т2 мобайл", "Ростелеком", "Мегафон" и "ВымпелКом", а также заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.Отмечается, что в 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства. Свыше 3 тысяч от общего числа нарушений пришлось на спам-звонки. В связи с этим ведомство видит необходимость в ответных мерах.В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, экономика

ФАС разработает меры по борьбе со спам-звонками

20:15 14.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках заседания рабочей группы совместно с операторами сотовой связи обсудила меры борьбы со спам-звонками, сообщает ведомство.
Уточняется, что в пятницу в заседании рабочей группы приняли участие представители крупнейших операторов связи в России: МТС, "Т2 мобайл", "Ростелеком", "Мегафон" и "ВымпелКом", а также заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
"Ключевой темой заседания стало обсуждение защиты абонентов от получения нежелательной информации. Речь идёт о нарушениях, связанных с противодействием незаконному распространению голосовой рекламы абонентам сотовой связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства. Свыше 3 тысяч от общего числа нарушений пришлось на спам-звонки. В связи с этим ведомство видит необходимость в ответных мерах.
В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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