https://ria.ru/20210514/shkolnitsa-1732365168.html

Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли

Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли

В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:11

2021-05-14T18:11

2021-05-14T19:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

конаковский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное управление СК.Информация об исчезновении ребенка поступила в следственные органы утром 14 мая. Девочка проживает в​ деревне Вахонино Конаковского района Тверской области,​​ не вернулась с прогулки домой. Начались поиски.Сейчас следователи устанавливают причины, из-за которых отсутствовала девочка.

https://ria.ru/20210428/krasnoyarsk-1730286793.html

россия

тверская область

конаковский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия