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Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли
В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:11
2021-05-14T18:11
2021-05-14T19:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
конаковский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное управление СК.Информация об исчезновении ребенка поступила в следственные органы утром 14 мая. Девочка проживает в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области, не вернулась с прогулки домой. Начались поиски.Сейчас следователи устанавливают причины, из-за которых отсутствовала девочка.
https://ria.ru/20210428/krasnoyarsk-1730286793.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия