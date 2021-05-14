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Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли
В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:11
2021-05-14T19:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
конаковский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное управление СК.Информация об исчезновении ребенка поступила в следственные органы утром 14 мая. Девочка проживает в​ деревне Вахонино Конаковского района Тверской области,​​ не вернулась с прогулки домой. Начались поиски.Сейчас следователи устанавливают причины, из-за которых отсутствовала девочка.
https://ria.ru/20210428/krasnoyarsk-1730286793.html
россия
тверская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия

Пропавшую в Тверской области одиннадцатилетнюю девочку нашли

18:11 14.05.2021 (обновлено: 19:46 14.05.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. В Тверской области одиннадцатилетнюю школьницу, которая накануне вечером ушла гулять и не вернулась домой, нашли живой в соседней деревне, сообщило региональное управление СК.
Информация об исчезновении ребенка поступила в следственные органы утром 14 мая. Девочка проживает в​ деревне Вахонино Конаковского района Тверской области,​​ не вернулась с прогулки домой. Начались поиски.
Сейчас следователи устанавливают причины, из-за которых отсутствовала девочка.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКонаковский районПроисшествия
 
 
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