https://ria.ru/20210514/sekret-1732239406.html

Сбросившая 45 килограммов за год женщина раскрыла секрет успеха

Сбросившая 45 килограммов за год женщина раскрыла секрет успеха

Жительница Великобритании, сбросившая около 45 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием Wales Online секрет своего успеха. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:45

2021-05-14T06:45

2021-05-14T07:27

великобритания

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жительница Великобритании, сбросившая около 45 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием Wales Online секрет своего успеха.По словам 38-летней Луизы Мейсон из Линкольншира, она всегда страдала из-за лишнего веса, так как в детстве у нее диагностировали церебральный паралич. В результате женщина, которой из-за недуга было сложно поддерживать физическую активность, после рождения сына весила около 110 килограммов.Кроме того, из-за неуверенности в себе Мейсон увлекалась нездоровой пищей и алкоголем, что также негативно влияло на ее состояние. В январе 2020 года британка пережила унижение в магазине одежды, когда ее приняли за беременную, после чего она окончательно решила заняться похудением. Так, по совету знакомых она перешла на диету, состоящую из коктейлей, пюрированных супов и энергетических батончиков, при этом полностью отказавшись от обычной пищи. Поскольку диета была низкокалорийной, Мейсон посоветовали не включать физические упражнения в свой новый режим. Несмотря на трудности в начале пути, вскоре британка вошла в привычку, в результате спустя год ее вес составил около 65 килограммов.Через девять месяцев после перехода на диету специалисты разрешили ей частично вернуть в свой рацион обычную, но более здоровую пищу. При этом женщина по-прежнему избегает высокоуглеводных продуктов, таких как макароны, хлеб или картофель.По словам жительницы Великобритании, после полученного результата она обрела уверенность в себе и стала получать от жизни удовольствие.

https://ria.ru/20210513/dieta-1732053899.html

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире