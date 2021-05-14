https://ria.ru/20210514/sekret-1732239406.html
Сбросившая 45 килограммов за год женщина раскрыла секрет успеха
Сбросившая 45 килограммов за год женщина раскрыла секрет успеха
Жительница Великобритании, сбросившая около 45 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием Wales Online секрет своего успеха. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:45
2021-05-14T06:45
2021-05-14T07:27
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582806185_0:0:2371:1334_1920x0_80_0_0_f9ab1575935b94023a8b257f5b58f54e.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жительница Великобритании, сбросившая около 45 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием Wales Online секрет своего успеха.По словам 38-летней Луизы Мейсон из Линкольншира, она всегда страдала из-за лишнего веса, так как в детстве у нее диагностировали церебральный паралич. В результате женщина, которой из-за недуга было сложно поддерживать физическую активность, после рождения сына весила около 110 килограммов.Кроме того, из-за неуверенности в себе Мейсон увлекалась нездоровой пищей и алкоголем, что также негативно влияло на ее состояние. В январе 2020 года британка пережила унижение в магазине одежды, когда ее приняли за беременную, после чего она окончательно решила заняться похудением. Так, по совету знакомых она перешла на диету, состоящую из коктейлей, пюрированных супов и энергетических батончиков, при этом полностью отказавшись от обычной пищи. Поскольку диета была низкокалорийной, Мейсон посоветовали не включать физические упражнения в свой новый режим. Несмотря на трудности в начале пути, вскоре британка вошла в привычку, в результате спустя год ее вес составил около 65 килограммов.Через девять месяцев после перехода на диету специалисты разрешили ей частично вернуть в свой рацион обычную, но более здоровую пищу. При этом женщина по-прежнему избегает высокоуглеводных продуктов, таких как макароны, хлеб или картофель.По словам жительницы Великобритании, после полученного результата она обрела уверенность в себе и стала получать от жизни удовольствие.
https://ria.ru/20210513/dieta-1732053899.html
https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582797511_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_0b6a5b1a355ef6d19be761ce5ef0525c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Жительница Великобритании
, сбросившая около 45 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием Wales Online
секрет своего успеха.
По словам 38-летней Луизы Мейсон из Линкольншира
, она всегда страдала из-за лишнего веса, так как в детстве у нее диагностировали церебральный паралич. В результате женщина, которой из-за недуга было сложно поддерживать физическую активность, после рождения сына весила около 110 килограммов.
Кроме того, из-за неуверенности в себе Мейсон увлекалась нездоровой пищей и алкоголем, что также негативно влияло на ее состояние. В январе 2020 года британка пережила унижение в магазине одежды, когда ее приняли за беременную, после чего она окончательно решила заняться похудением.
Так, по совету знакомых она перешла на диету, состоящую из коктейлей, пюрированных супов и энергетических батончиков, при этом полностью отказавшись от обычной пищи. Поскольку диета была низкокалорийной, Мейсон посоветовали не включать физические упражнения в свой новый режим. Несмотря на трудности в начале пути, вскоре британка вошла в привычку, в результате спустя год ее вес составил около 65 килограммов.
Через девять месяцев после перехода на диету специалисты разрешили ей частично вернуть в свой рацион обычную, но более здоровую пищу. При этом женщина по-прежнему избегает высокоуглеводных продуктов, таких как макароны, хлеб или картофель.
По словам жительницы Великобритании, после полученного результата она обрела уверенность в себе и стала получать от жизни удовольствие.