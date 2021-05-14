https://ria.ru/20210514/rtr-planeta-1732275305.html

Российский дипломат осудил приостановку вещания "РТР-Планеты" в Латвии

Российский дипломат осудил приостановку вещания "РТР-Планеты" в Латвии

Решение Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии политически мотивировано, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:49

2021-05-14T11:49

2021-05-14T11:52

максим буякевич

еврокомиссия

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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Решение Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии политически мотивировано, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР"."Решение Еврокомиссии по "РТР-Планета", на наш взгляд, конечно, политически мотивировано. Еврокомиссия исповедует избирательный подход к свободе СМИ, жертвами этого подхода становятся почему-то российскими медиаресурсы на пространстве Евросоюза", - сказал Буякевич.В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

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максим буякевич, еврокомиссия, россия, обсе, латвия, в мире