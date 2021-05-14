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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210514/rtr-planeta-1732275305.html
Российский дипломат осудил приостановку вещания "РТР-Планеты" в Латвии
Российский дипломат осудил приостановку вещания "РТР-Планеты" в Латвии
Решение Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии политически мотивировано, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:49
2021-05-14T11:52
максим буякевич
еврокомиссия
медиавойны
россия
обсе
латвия
в мире
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Решение Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии политически мотивировано, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР"."Решение Еврокомиссии по "РТР-Планета", на наш взгляд, конечно, политически мотивировано. Еврокомиссия исповедует избирательный подход к свободе СМИ, жертвами этого подхода становятся почему-то российскими медиаресурсы на пространстве Евросоюза", - сказал Буякевич.В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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максим буякевич, еврокомиссия, россия, обсе, латвия, в мире

Российский дипломат осудил приостановку вещания "РТР-Планеты" в Латвии

11:49 14.05.2021 (обновлено: 11:52 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Решение Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии политически мотивировано, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР".
"Решение Еврокомиссии по "РТР-Планета", на наш взгляд, конечно, политически мотивировано. Еврокомиссия исповедует избирательный подход к свободе СМИ, жертвами этого подхода становятся почему-то российскими медиаресурсы на пространстве Евросоюза", - сказал Буякевич.
В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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