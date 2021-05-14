https://ria.ru/20210514/putin-1732312850.html
Путин обсудил с Совбезом разработку цифровых валют за рубежом
Путин обсудил с Совбезом разработку цифровых валют за рубежом
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение интересов страны и безопасности российской финансовой системы... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:22
2021-05-14T14:22
2021-05-14T14:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение интересов страны и безопасности российской финансовой системы в свете разработки за рубежом национальных цифровых валют."Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210419/ekonomika-1729009481.html
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