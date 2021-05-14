https://ria.ru/20210514/prilozhenie-1732341213.html

В мобильное приложение Подмосковья внедрили вызов службы спасения

В мобильное приложение Подмосковья внедрили вызов службы спасения

Для жителей Московской области появилась новая функция в мобильном приложении "112 МО" – возможность вызвать оперативную службу спасения для своих близких. Об... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:36

2021-05-14T16:36

2021-05-14T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Для жителей Московской области появилась новая функция в мобильном приложении "112 МО" – возможность вызвать оперативную службу спасения для своих близких. Об этом телеканалу "360" рассказал глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.Приложение для жителей Московской области улучшили, добавив в него новые функции. "В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остается безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя", – отметил Максим Рымар.Приложение "112 МО" поможет связаться со спецслужбами в одно касание."После обновления нашей платформы появилась возможность вызвать экстренную оперативную службу своим близким, чей номер указан в связанных контактах приложения, – для этого заработала кнопка „Моему контакту нужна помощь“", – добавил Рымар.Кроме того, в приложении ввели еще одно новшество – активацию аварийного звукового сигнала в одно касание. Оно пригодится, если человек не в состоянии самостоятельно позвать на помощь. Тогда служба 112 узнает о бедствии после нажатия на кнопку "Я здесь, мне нужна помощь".Помимо этого в мобильном приложении теперь действует автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности. "Мобильное приложение службы спасения по Московской области – это еще один удобный способ связи с операторами 112. Оно запущено в 2017 году, и это первое подобное мобильное приложение в России", – рассказал руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский.Приложение позволит увидеть передвижение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети, а также узнать, где находятся родные и близкие, найти их местоположение на интерактивной карте. Также можно вызвать на дом врача и спасателей, оперативно сообщить о происшествии.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)