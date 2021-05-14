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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210514/prilozhenie-1732329066.html
Оперативную службу в Подмосковье можно вызвать через приложение "112 МО"
Оперативную службу в Подмосковье можно вызвать через приложение "112 МО"
Новые функции стали доступны жителям Московской области после доработки мобильного приложения "112 МО", теперь вызвать службы можно в одно касание, также стало... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:43
2021-05-14T15:43
новости подмосковья
россия
московская область (подмосковье)
технологии
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новые функции стали доступны жителям Московской области после доработки мобильного приложения "112 МО", теперь вызвать службы можно в одно касание, также стало доступно автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности, сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Отмечается, что опция "Моему контакту нужна помощь" доступна при нажатии в приложении на кнопку "112" – ее необходимо выбрать в выпадающем меню. Кнопка переводит на звонок оператора "связанному абоненту" – это контакт, который пользователь вносит в приложении "112 МО". Еще одно новшество – аварийный звуковой сигнал в одно касание. Он может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь. Долгое нажатие на кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" вызывает службу 112 и включает обратный отсчёт на экране телефона до начала звукового сигнала. Сигнал можно остановить, нажав на обратный отсчёт.Также в мобильном приложении стало действовать автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности: критическая, высокая, средняя, низкая."Мобильное приложение Службы спасения Московской области – это еще один удобный способ связи с операторами 112. Оно запущено в 2017 году и это первое подобное мобильное приложение в России. На сегодняшний день приложение позволяет пользователям видеть движение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети на ваш вызов, знать, где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте, вызвать врача на дом, оперативно сообщить о происшествии, вызвать необходимые экстренные службы и многое другое", – комментирует руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, которого цитирует пресс-служба.
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россия, московская область (подмосковье), технологии, общество

Оперативную службу в Подмосковье можно вызвать через приложение "112 МО"

15:43 14.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница на рабочем месте в "Центре вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в городе Подольске Московской области
Сотрудница на рабочем месте в Центре вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в городе Подольске Московской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новые функции стали доступны жителям Московской области после доработки мобильного приложения "112 МО", теперь вызвать службы можно в одно касание, также стало доступно автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности, сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остаётся безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя. С мобильным приложением "112 МО" жителям Подмосковья стал доступен вызов спецслужб в одно касание. После обновления платформы у пользователей появилась возможность вызвать экстренную оперативную службу своим близким, чей номер указан в "связанных контактах" приложения, – для этого появилась кнопка "Моему контакту нужна помощь", – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что опция "Моему контакту нужна помощь" доступна при нажатии в приложении на кнопку "112" – ее необходимо выбрать в выпадающем меню. Кнопка переводит на звонок оператора "связанному абоненту" – это контакт, который пользователь вносит в приложении "112 МО". Еще одно новшество – аварийный звуковой сигнал в одно касание. Он может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь. Долгое нажатие на кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" вызывает службу 112 и включает обратный отсчёт на экране телефона до начала звукового сигнала. Сигнал можно остановить, нажав на обратный отсчёт.
Также в мобильном приложении стало действовать автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности: критическая, высокая, средняя, низкая.
"Мобильное приложение Службы спасения Московской области – это еще один удобный способ связи с операторами 112. Оно запущено в 2017 году и это первое подобное мобильное приложение в России. На сегодняшний день приложение позволяет пользователям видеть движение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети на ваш вызов, знать, где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте, вызвать врача на дом, оперативно сообщить о происшествии, вызвать необходимые экстренные службы и многое другое", – комментирует руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, которого цитирует пресс-служба.
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