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Более 7,6 тысячи человек подали заявки на праймериз "Единой России"
Более 7,6 тысячи человек подали заявки на праймериз "Единой России"
Более 7,6 тысячи заявлений поступило на участие в предварительном голосовании "Единой России" за все время прием заявок, почти половина из них - от беспартийных РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:49
2021-05-14T17:54
александр карелин
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 7,6 тысячи заявлений поступило на участие в предварительном голосовании "Единой России" за все время прием заявок, почти половина из них - от беспартийных кандидатов, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.Прием документов на участие в предварительном голосовании ЕР, которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершился в пятницу в 17.00."Половина – новые лица. "Единая Россия" завершила приём заявлений на предварительное голосование. Впервые беспартийных кандидатов почти 50%. Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата",- сказал Карелин, которого цитирует пресс-служба.Так, по его словам, почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35 лет, добавил Карелин."Не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом", - подчеркнул председатель федерального оргкомитета.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
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александр карелин, госдума рф, единая россия, политика

Более 7,6 тысячи человек подали заявки на праймериз "Единой России"

17:49 14.05.2021 (обновлено: 17:54 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия"
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 7,6 тысячи заявлений поступило на участие в предварительном голосовании "Единой России" за все время прием заявок, почти половина из них - от беспартийных кандидатов, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.
Прием документов на участие в предварительном голосовании ЕР, которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершился в пятницу в 17.00.
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"Половина – новые лица. "Единая Россия" завершила приём заявлений на предварительное голосование. Впервые беспартийных кандидатов почти 50%. Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата",- сказал Карелин, которого цитирует пресс-служба.
Так, по его словам, почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35 лет, добавил Карелин.
"Не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом", - подчеркнул председатель федерального оргкомитета.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
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