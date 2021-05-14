https://ria.ru/20210514/praymeriz-1732360152.html

Более 7,6 тысячи человек подали заявки на праймериз "Единой России"

Более 7,6 тысячи человек подали заявки на праймериз "Единой России"

Более 7,6 тысячи заявлений поступило на участие в предварительном голосовании "Единой России" за все время прием заявок, почти половина из них - от беспартийных РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:49

2021-05-14T17:49

2021-05-14T17:54

александр карелин

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 7,6 тысячи заявлений поступило на участие в предварительном голосовании "Единой России" за все время прием заявок, почти половина из них - от беспартийных кандидатов, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.Прием документов на участие в предварительном голосовании ЕР, которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершился в пятницу в 17.00."Половина – новые лица. "Единая Россия" завершила приём заявлений на предварительное голосование. Впервые беспартийных кандидатов почти 50%. Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата",- сказал Карелин, которого цитирует пресс-служба.Так, по его словам, почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35 лет, добавил Карелин."Не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом", - подчеркнул председатель федерального оргкомитета.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

https://ria.ru/20210512/vybory-1731885231.html

https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html

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александр карелин, госдума рф, единая россия, политика