https://ria.ru/20210514/pozhar-1732284093.html
Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи
Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи
Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:30
2021-05-14T12:30
2021-05-14T12:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров."К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в релизе.Отмечается, что при помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара задействована высотная техника.На видео МЧС с места пожара видно, как густой черный дым уже начал идти из квартир на восьмом этаже.
https://realty.ria.ru/20210513/pozhar-1732169296.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732274613_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_becb87d8befb044181c9b29cc27099dc.jpg
Кадры пожара в жилом доме Екатеринбурга
Пожар в центре Екатеринбурга. На Шейнкмана 19 горит жилой дом. Огонь очень быстро распространяется
2021-05-14T12:30
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости.
Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге
перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк МЧС
.
Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров.
"К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в релизе.
Отмечается, что при помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара задействована высотная техника.
На видео МЧС с места пожара видно, как густой черный дым уже начал идти из квартир на восьмом этаже.