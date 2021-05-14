https://ria.ru/20210514/pozhar-1732284093.html

Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи

Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи

Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:30

2021-05-14T12:30

2021-05-14T12:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров."К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в релизе.Отмечается, что при помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара задействована высотная техника.На видео МЧС с места пожара видно, как густой черный дым уже начал идти из квартир на восьмом этаже.

https://realty.ria.ru/20210513/pozhar-1732169296.html

екатеринбург

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Кадры пожара в жилом доме Екатеринбурга Пожар в центре Екатеринбурга. На Шейнкмана 19 горит жилой дом. Огонь очень быстро распространяется 2021-05-14T12:30 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия