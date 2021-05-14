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Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи
Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи
Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:30
2021-05-14T12:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров."К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в релизе.Отмечается, что при помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара задействована высотная техника.На видео МЧС с места пожара видно, как густой черный дым уже начал идти из квартир на восьмом этаже.
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Кадры пожара в жилом доме Екатеринбурга
Пожар в центре Екатеринбурга. На Шейнкмана 19 горит жилой дом. Огонь очень быстро распространяется
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи

12:30 14.05.2021
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Огонь в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров.
"К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в релизе.
Отмечается, что при помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара задействована высотная техника.
На видео МЧС с места пожара видно, как густой черный дым уже начал идти из квартир на восьмом этаже.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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