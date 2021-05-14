Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/peremirie-1732310097.html
В ДНР заявили, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие
В ДНР заявили, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие и стараются вывести из строя... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:14
2021-05-14T14:14
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:148:3112:1898_1920x0_80_0_0_fceed88b165dca5e8c701981c0e3686f.jpg
ДОНЕЦК,&nbsp;14 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие и стараются вывести из строя гражданские объекты."Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными информационными вбросами", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.Пушилин отметил, что особую озабоченность вызывают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, а данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженными силами Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый&nbsp;"цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты" ДНР.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07f3a5dced7f1d03447ddfb2d3776e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

В ДНР заявили, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие

14:14 14.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие и стараются вывести из строя гражданские объекты.
"Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными информационными вбросами", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.
Пушилин отметил, что особую озабоченность вызывают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, а данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженными силами Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый "цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты" ДНР.
С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 17:31
ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния