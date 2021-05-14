https://ria.ru/20210514/peremirie-1732310097.html

В ДНР заявили, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие

В ДНР заявили, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие и стараются вывести из строя... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:14

2021-05-14T14:14

2021-05-14T14:14

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики стали чаще нарушать перемирие и стараются вывести из строя гражданские объекты."Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными информационными вбросами", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.Пушилин отметил, что особую озабоченность вызывают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, а данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженными силами Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый "цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты" ДНР.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html

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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире