https://ria.ru/20210514/perekhody-1732374548.html

В Москве капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов

В Москве капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов

Четырнадцать подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве до конца года, в них заменят керамическое покрытие стен на гранитную облицовку и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:24

2021-05-14T19:24

2021-05-14T19:24

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Четырнадцать подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве до конца года, в них заменят керамическое покрытие стен на гранитную облицовку и отремонтируют систему отопления и вентиляции, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.За это время будет заменено керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку, отремонтированы системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступеней."Ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта", - отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210410/moskva-1727658535.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество