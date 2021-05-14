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В Москве капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов
В Москве капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов
Четырнадцать подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве до конца года, в них заменят керамическое покрытие стен на гранитную облицовку и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:24
2021-05-14T19:24
2021-05-14T19:24
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Четырнадцать подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве до конца года, в них заменят керамическое покрытие стен на гранитную облицовку и отремонтируют систему отопления и вентиляции, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.За это время будет заменено керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку, отремонтированы системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступеней."Ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта", - отмечается в сообщении.
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