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Российские военные подключились к переговорам Еревана и Баку
Российские военные подключились к переговорам Еревана и Баку
Представитель российской военной базы в Армении подключился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной с Азербайджаном Сюникской области... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:59
2021-05-14T22:41
россия
никол пашинян
минобороны армении
одкб
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Представитель российской военной базы в Армении подключился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявил на внеочередном заседании парламента в пятницу и.о. премьер-министра Никол Пашинян.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу."Переговоры сегодня прервались и будут продолжены завтра в 15.00 (14.00 мск). К ним присоединился представитель 102-й российской военной базы", - сказал Пашинян.По его словам, карты, имеющиеся в распоряжении российских военных, подтверждают позицию армянской стороны
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азербайджан
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россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, азербайджан, армения, в мире

Российские военные подключились к переговорам Еревана и Баку

19:59 14.05.2021 (обновлено: 22:41 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный город Физули
Разрушенный город Физули - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Представитель российской военной базы в Армении подключился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявил на внеочередном заседании парламента в пятницу и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу.
"Переговоры сегодня прервались и будут продолжены завтра в 15.00 (14.00 мск). К ним присоединился представитель 102-й российской военной базы", - сказал Пашинян.
По его словам, карты, имеющиеся в распоряжении российских военных, подтверждают позицию армянской стороны
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
18:46
Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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