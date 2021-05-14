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Российские военные подключились к переговорам Еревана и Баку
Российские военные подключились к переговорам Еревана и Баку
Представитель российской военной базы в Армении подключился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной с Азербайджаном Сюникской области... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:59
2021-05-14T19:59
2021-05-14T22:41
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Представитель российской военной базы в Армении подключился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявил на внеочередном заседании парламента в пятницу и.о. премьер-министра Никол Пашинян.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу."Переговоры сегодня прервались и будут продолжены завтра в 15.00 (14.00 мск). К ним присоединился представитель 102-й российской военной базы", - сказал Пашинян.По его словам, карты, имеющиеся в распоряжении российских военных, подтверждают позицию армянской стороны
https://ria.ru/20210514/pomosch-1732370852.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, азербайджан, армения, в мире