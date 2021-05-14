https://ria.ru/20210514/otchetnost-1732290825.html

"Роснефть" опубликовала отчетность за I квартал 2021 года

"Роснефть" опубликовала отчетность за I квартал 2021 года

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале составила 149 миллиардов рублей против убытка в 156 миллиардов рублей за... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:55

2021-05-14T12:55

2021-05-14T13:06

россия

роснефть

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале составила 149 миллиардов рублей против убытка в 156 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. EBITDA в первом квартале выросла на 44 процента в годовом выражении, до 445 миллиардов рублей. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий выросли на 14,2 процента в сравнении с четвертым кварталом 2020 года и снизились на 1,2 процента в годовом выражении, до 1,737 триллиона рублей. Свободный денежный поток вырос по сравнению с четвертым кварталом 2020 в 2,6 раза, до 190 миллиардов рублей. В годовом выражении снижение составило 13,2 процента."Роснефть" за первый квартал сократила сумму финансового долга на 2,9 миллиарда долларов, соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода составило 2.2х, говорится в сообщении компании."В I квартале 2021 года сумма финансового долга и торговых обязательств сокращена на 4,6 миллиарда долларов, в том числе сумма финансового долга - на 2,9 миллиарда долларов США по отношению к IV кварталу 2020 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х", - говорится в сообщении."Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается снижением краткосрочной части финансового долга", - добавляет "Роснефть". Отмечается, что на конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.В первом квартале "Роснефть" увеличила капитальные затраты на 21,6% в годовом выражении - до 225 миллиардов рублей на фоне начала реализации комплексного проекта "Восток Ойл", говорится в отчетности компании по МСФО."За первый квартал 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 225 миллиарда рублей, что на уровне IV квартала 2020 года и выше на 22% по отношению к I кварталу 2020 года. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексного проекта "Восток Ойл"", - сообщила компания.Добыча нефти и газа Добыча газа "Роснефти" в первом квартале 2021 года выросла на 4,6 процента по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, до 166,4 миллиона кубов в сутки, составила 14,98 миллиарда кубов, говорится в сообщении "Роснефти".Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в первом квартале выросла на 1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, до 3,75 миллиона баррелей в сутки, составила 45,5 миллиона тонн, сообщила компания.Переработка нефтиОбъем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом квартале 2021 года составил 26,4 миллиона тонн, сократившись на 8,3% в годовом выражении и увеличившись на 2,1% к четвертому кварталу, говорится в сообщении компании."Совокупный объем переработки нефти компанией составил 26,4 миллиона тонн, что на 2,1% выше квартал к кварталу и на 8,3% ниже год к году", - говорится в сообщении. При этом глубина переработки в первом квартале выросла в годовом выражении на 1 процентный пункт и составила 74,8%, выход светлых нефтепродуктов вырос на 0,5 процентного пункта, до 57,4%.Проект "Восток Ойл"Проект "Восток Ойл" " (дочерняя структура "Роснефти") на конец апреля уже включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 открытых месторождений углеводородов, сообщила в пятницу "Роснефть".Как отметила компания, в первом квартале на Западно-Иркинском участке выполнено 500 квадратных километров сейсморазведочных работ 3Д, по результатам которых будет проведено разведочное бурение. Кроме того, определены места, где будут расположены кустовые площадки для эксплуатационного бурения, а также уже завершены проектно-изыскательные работы для строительства трубопровода и порта в бухте Север."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

https://ria.ru/20210422/rosneft-1729508733.html

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599067171.html

https://ria.ru/20201118/neft-1585217267.html

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599065928.html

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россия, роснефть, природный газ, нефть, новости компаний - экономика