https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732229796.html
Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
Как правило, мошенники используют фишинговые сайты, мимикрирующие под популярные сервисы продажи билетов. Распознать их не просто, но есть несколько признаков,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T01:11
2021-05-14T01:11
2021-05-14T01:11
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Как правило, мошенники используют фишинговые сайты, мимикрирующие под популярные сервисы продажи билетов. Распознать их не просто, но есть несколько признаков, которые должны насторожить, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов.По его словам, в последнее время мошенники делают довольно качественные сайты-подделки. Насторожить должны элементы дизайна, схожие с другими известными ресурсами.Если цены слишком низкие, вероятность обмана весьма велика. Следует проверить стоимость аналогичных билетов на других ресурсах. Если вы все же сделали заказ, тщательно изучите форму оплаты и текст СМС, которое придёт для подтверждения операции. "Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платёжной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас ещё не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом", - заключил Арланов.
https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html
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россия, общество
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Как правило, мошенники используют фишинговые сайты, мимикрирующие под популярные сервисы продажи билетов. Распознать их не просто, но есть несколько признаков, которые должны насторожить, рассказал агентству "Прайм
" руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов.
По его словам, в последнее время мошенники делают довольно качественные сайты-подделки. Насторожить должны элементы дизайна, схожие с другими известными ресурсами.
"Мошенники копируют фирменный стиль компании, верстку сайта, но при этом нередко могут забывать о каких-то важных деталях. Например, посмотрите, на какие сайты ведут ссылки на странице", - советует Арланов.
Если цены слишком низкие, вероятность обмана весьма велика. Следует проверить стоимость аналогичных билетов на других ресурсах. Если вы все же сделали заказ, тщательно изучите форму оплаты и текст СМС, которое придёт для подтверждения операции.
"Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платёжной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас ещё не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом", - заключил Арланов.