https://ria.ru/20210514/mordoviya-1732383083.html

В Мордовии создадут программу развития культуры мордовского народа

В Мордовии создадут программу развития культуры мордовского народа

Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости создания республиканской программы по развитию культуры мордовского народа, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:57

2021-05-14T19:57

2021-05-14T19:57

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости создания республиканской программы по развитию культуры мордовского народа, сообщает пресс-служба главы республики.Руководитель региона в пятницу провел рабочую встречу с председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрием Мишаниным, на которой обсуждались вопросы сохранения и развития мордовской культуры.Отмечается, что принятие отдельной госпрограммы позволит на системной основе заниматься сохранением национальных традиций, придать этой работе новый импульс."Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций. Пока это все будет существовать - можно твердо говорить, что народ живет, что он сохраняет свою самобытность, что он развивается", - приводит пресс-служба слова Здунова.Также на встрече обсуждались вопросы преподавания мордовских языков, взаимодействия Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа с регионами с компактным проживанием мордвы.

https://ria.ru/20210420/mordoviya-1729172648.html

https://ria.ru/20210426/devyataev-1730032139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, общество