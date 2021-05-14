https://ria.ru/20210514/mordoviya-1732383083.html
В Мордовии создадут программу развития культуры мордовского народа
В Мордовии создадут программу развития культуры мордовского народа
Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости создания республиканской программы по развитию культуры мордовского народа, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:57
2021-05-14T19:57
2021-05-14T19:57
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости создания республиканской программы по развитию культуры мордовского народа, сообщает пресс-служба главы республики.Руководитель региона в пятницу провел рабочую встречу с председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрием Мишаниным, на которой обсуждались вопросы сохранения и развития мордовской культуры.Отмечается, что принятие отдельной госпрограммы позволит на системной основе заниматься сохранением национальных традиций, придать этой работе новый импульс."Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций. Пока это все будет существовать - можно твердо говорить, что народ живет, что он сохраняет свою самобытность, что он развивается", - приводит пресс-служба слова Здунова.Также на встрече обсуждались вопросы преподавания мордовских языков, взаимодействия Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа с регионами с компактным проживанием мордвы.
https://ria.ru/20210420/mordoviya-1729172648.html
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артем здунов, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
заявил о необходимости создания республиканской программы по развитию культуры мордовского народа, сообщает пресс-служба главы республики.
Руководитель региона в пятницу провел рабочую встречу с председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрием Мишаниным, на которой обсуждались вопросы сохранения и развития мордовской культуры.
"В ходе рабочей встречи руководителем региона принято решение о разработке республиканской программы по развитию культуры мордовского народа. До настоящего времени такой программы в республике не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие отдельной госпрограммы позволит на системной основе заниматься сохранением национальных традиций, придать этой работе новый импульс.
"Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций. Пока это все будет существовать - можно твердо говорить, что народ живет, что он сохраняет свою самобытность, что он развивается", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Также на встрече обсуждались вопросы преподавания мордовских языков, взаимодействия Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа с регионами с компактным проживанием мордвы.