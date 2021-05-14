https://ria.ru/20210514/missionery-1732294021.html
Патриарх Кирилл поставил цель миссионерам РПЦ
Патриарх Кирилл поставил цель миссионерам РПЦ
Укрепление церковного единства и разъяснение особой важности единомыслия среди верующих в сегодняшнем политическом и социальном контексте является одним из... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:10
2021-05-14T13:10
2021-05-14T13:10
религия и мировоззрение
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Укрепление церковного единства и разъяснение особой важности единомыслия среди верующих в сегодняшнем политическом и социальном контексте является одним из значимых направлений миссии, заявил патриарх Кирилл в обращении к Всецерковному съезду епархиальных миссионеров, который откроется в Москве в пятницу."Одним из значимых направлений миссии, наряду с антисектантской и апологетической работой, в нынешнем политическом и социальном контексте является укрепление церковного единства и разъяснение особой важности сплоченности, единодушия и единомыслия среди верующих. <…> Потому что разделение Церкви — это вызов, который сегодня требует ответа, иначе разделение будет терзать тело Церкви, ослаблять нашу церковную жизнь. Я призываю всех миссионеров близко к сердцу принять тему единства Церкви и направлять свою миссию на ситуации, которые угрожают нашему церковному единству", - говорится в тексте обращения, который опубликован на сайте РПЦ.Предстоятель РПЦ отметил, что в учебных заведениях Церкви должны быть практические занятия по миссиологии."Миссиология — это теоретический курс, но если этот теоретический курс отрывается от практики, то его реальное усвоение практически невозможно. Поэтому в наших учебных заведениях должны быть практические занятия по миссиологии, наших студентов нужно выводить на так называемое миссионерское поле. Очевидно, что работа в этих направлениях очень важна и должна стать частью нашей практики, дабы деятельность Миссионерского отдела приобрела системный характер", - сказал патриарх.Он подчеркнул, что успех миссии во многом зависит от внутреннего состояния тех, кто вступает на путь этого служения. Современный миссионер должен быть образован, обладать личным духовным опытом, уметь эффективно вести диалог не только с теми, кто проявляет интерес к вере, но и с теми, кто ей противится.Всецерковный съезд епархиальных миссионеров пройдет в столице 14-15 мая. В рамках работы съезда планируется поделиться опытом миссионерского служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм. Определить векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсудить вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию Церкви.
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московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Укрепление церковного единства и разъяснение особой важности единомыслия среди верующих в сегодняшнем политическом и социальном контексте является одним из значимых направлений миссии, заявил патриарх Кирилл в обращении к Всецерковному съезду епархиальных миссионеров, который откроется в Москве
в пятницу.
"Одним из значимых направлений миссии, наряду с антисектантской и апологетической работой, в нынешнем политическом и социальном контексте является укрепление церковного единства и разъяснение особой важности сплоченности, единодушия и единомыслия среди верующих. <…> Потому что разделение Церкви — это вызов, который сегодня требует ответа, иначе разделение будет терзать тело Церкви, ослаблять нашу церковную жизнь. Я призываю всех миссионеров близко к сердцу принять тему единства Церкви и направлять свою миссию на ситуации, которые угрожают нашему церковному единству", - говорится в тексте обращения, который опубликован на сайте РПЦ
.
Предстоятель РПЦ отметил, что в учебных заведениях Церкви должны быть практические занятия по миссиологии.
"Миссиология — это теоретический курс, но если этот теоретический курс отрывается от практики, то его реальное усвоение практически невозможно. Поэтому в наших учебных заведениях должны быть практические занятия по миссиологии, наших студентов нужно выводить на так называемое миссионерское поле. Очевидно, что работа в этих направлениях очень важна и должна стать частью нашей практики, дабы деятельность Миссионерского отдела приобрела системный характер", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что успех миссии во многом зависит от внутреннего состояния тех, кто вступает на путь этого служения. Современный миссионер должен быть образован, обладать личным духовным опытом, уметь эффективно вести диалог не только с теми, кто проявляет интерес к вере, но и с теми, кто ей противится.
Всецерковный съезд епархиальных миссионеров пройдет в столице 14-15 мая. В рамках работы съезда планируется поделиться опытом миссионерского служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм. Определить векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсудить вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию Церкви.