https://ria.ru/20210514/minprosvescheniya-1732285239.html
В Минпросвещения рассказали о проекте документа по защищенности лагерей
В Минпросвещения рассказали о проекте документа по защищенности лагерей
Требования по антитеррористической защищенности детских лагерей систематизируют, заявил замглавы Минпросвещения Денис Грибов. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:34
2021-05-14T12:34
2021-05-14T12:34
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Требования по антитеррористической защищенности детских лагерей систематизируют, заявил замглавы Минпросвещения Денис Грибов."Проект постановления очень важный и нужный..., фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услугу по отдыху и оздоровлению детей в РФ, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные", - сказал он на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.По словам Грибова, проект постановления определяет и утверждает обязательные организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия, которые призваны обеспечить антитеррористическую защищенность. Проект постановления определяет четыре категории объектов в зависимости от числа детей, исходя из наличия инфраструктуры и последствий, которые могут возникнуть в случае действий террористов.Для каждой категории разработан обязательный комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, уточнил Грибов. Также проект утверждает форму паспорта безопасности объектов отдыха детей, порядок его разработки, согласования и актуализации."Он (документ - ред.) полностью согласован, в настоящий момент времени находится на утверждении премьер-министра, буквально днями должен выйти", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20210514/minprosvescheniya-1732279493.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Требования по антитеррористической защищенности детских лагерей систематизируют, заявил замглавы Минпросвещения Денис Грибов.
"Проект постановления очень важный и нужный..., фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услугу по отдыху и оздоровлению детей в РФ
, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные", - сказал он на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.
По словам Грибова, проект постановления определяет и утверждает обязательные организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия, которые призваны обеспечить антитеррористическую защищенность. Проект постановления определяет четыре категории объектов в зависимости от числа детей, исходя из наличия инфраструктуры и последствий, которые могут возникнуть в случае действий террористов.
Для каждой категории разработан обязательный комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, уточнил Грибов. Также проект утверждает форму паспорта безопасности объектов отдыха детей, порядок его разработки, согласования и актуализации.
"Он (документ - ред.) полностью согласован, в настоящий момент времени находится на утверждении премьер-министра, буквально днями должен выйти", - добавил замминистра.