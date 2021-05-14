https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732387479.html

Власти рассчитывали на бегство Медведчука, считает экс-генпрокурор

Власти рассчитывали на бегство Медведчука, считает экс-генпрокурор

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти Украины рассчитывали на бегство председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа –... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:39

2021-05-14T20:39

2021-05-14T20:39

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

юрий луценко

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти Украины рассчитывали на бегство председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медвдечука после обвинения в государственной измене.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".По его словам, действия обвинения больше напоминают политтехнологию. "Дела против Медведчука - это, конечно, джекпот для Зеленского. Теперь - это его бронежилет от критики патриотической оппозиции (националистов – ред.)", - отметил он.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

россия

украина

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, юрий луценко, украина, в мире