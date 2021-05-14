Власти рассчитывали на бегство Медведчука, считает экс-генпрокурор
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти Украины рассчитывали на бегство председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медвдечука после обвинения в государственной измене.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".
"Посадят Медведчука? Я - за. Но пока мы наблюдаем шоу, где власти явно рассчитывали на побег фигуранта… Так не действуют при доказательствах в государственной измене. По делам о госизмене не просят залога. Ну, и конечно, же не отправляют под домашний арест без электронного браслета", - заявил Луценко на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, действия обвинения больше напоминают политтехнологию. "Дела против Медведчука - это, конечно, джекпот для Зеленского. Теперь - это его бронежилет от критики патриотической оппозиции (националистов – ред.)", - отметил он.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.