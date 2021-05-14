Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/maski-1732282423.html
В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок
В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок
Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:21
2021-05-14T12:21
госдума рф
сергей гаврилов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b19f98a216025253fa15484193a052.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно распространить также на волонтеров и священников, работающих в больницах и помогающих нуждающимся семьям, заявил в пятницу РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Ранее RT сообщило о том, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты. По мнению Сухарева, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Депутат выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели."Рассмотреть возможность введения данного пособия имеет смысл, поскольку сложное положение, в котором оказались малообеспеченные граждане в прошлом году, усугубилось ростом инфляции в сфере продовольственных товаров - до 12%. Считаем, что необходимо предусмотреть аналогичные выплаты для добровольцев и священнослужителей, работающих в больницах, а также помогающих многодетным семьям и пенсионерам", - сказал Гаврилов, комментируя инициативу Сухарева.По его словам, волонтеры и священники оказывают "неоценимую по значимости психологическую поддержку и несут духовное утешение".
https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79fc68d6329e3fa0efab919c03f4a0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей гаврилов, общество

В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок

12:21 14.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно распространить также на волонтеров и священников, работающих в больницах и помогающих нуждающимся семьям, заявил в пятницу РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее RT сообщило о том, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты. По мнению Сухарева, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Депутат выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели.
"Рассмотреть возможность введения данного пособия имеет смысл, поскольку сложное положение, в котором оказались малообеспеченные граждане в прошлом году, усугубилось ростом инфляции в сфере продовольственных товаров - до 12%. Считаем, что необходимо предусмотреть аналогичные выплаты для добровольцев и священнослужителей, работающих в больницах, а также помогающих многодетным семьям и пенсионерам", - сказал Гаврилов, комментируя инициативу Сухарева.
По его словам, волонтеры и священники оказывают "неоценимую по значимости психологическую поддержку и несут духовное утешение".
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:33
Льготы пенсионерам в 2021 году: какие положены и кто их может получить
 
Госдума РФСергей ГавриловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния