https://ria.ru/20210514/maski-1732282423.html

В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок

В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок

Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:21

2021-05-14T12:21

2021-05-14T12:21

госдума рф

сергей гаврилов

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно распространить также на волонтеров и священников, работающих в больницах и помогающих нуждающимся семьям, заявил в пятницу РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Ранее RT сообщило о том, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты. По мнению Сухарева, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Депутат выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели."Рассмотреть возможность введения данного пособия имеет смысл, поскольку сложное положение, в котором оказались малообеспеченные граждане в прошлом году, усугубилось ростом инфляции в сфере продовольственных товаров - до 12%. Считаем, что необходимо предусмотреть аналогичные выплаты для добровольцев и священнослужителей, работающих в больницах, а также помогающих многодетным семьям и пенсионерам", - сказал Гаврилов, комментируя инициативу Сухарева.По его словам, волонтеры и священники оказывают "неоценимую по значимости психологическую поддержку и несут духовное утешение".

https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html

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госдума рф, сергей гаврилов, общество