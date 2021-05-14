В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предложение о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты в связи с пандемией COVID-19 нужно распространить также на волонтеров и священников, работающих в больницах и помогающих нуждающимся семьям, заявил в пятницу РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее RT сообщило о том, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты. По мнению Сухарева, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Депутат выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели.
"Рассмотреть возможность введения данного пособия имеет смысл, поскольку сложное положение, в котором оказались малообеспеченные граждане в прошлом году, усугубилось ростом инфляции в сфере продовольственных товаров - до 12%. Считаем, что необходимо предусмотреть аналогичные выплаты для добровольцев и священнослужителей, работающих в больницах, а также помогающих многодетным семьям и пенсионерам", - сказал Гаврилов, комментируя инициативу Сухарева.
По его словам, волонтеры и священники оказывают "неоценимую по значимости психологическую поддержку и несут духовное утешение".