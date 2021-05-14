https://ria.ru/20210514/makron-1732308875.html

"Становится неприлично": французы призвали Макрона не лезть в чужие дела

"Становится неприлично": французы призвали Макрона не лезть в чужие дела

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали призыв президента Эммануэля Макрона немедленно вывести азербайджанские войска с армянской территории... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:09

2021-05-14T14:09

2021-05-14T17:39

россия

никол пашинян

эммануэль макрон

франция

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали призыв президента Эммануэля Макрона немедленно вывести азербайджанские войска с армянской территории. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном."Чтобы выходить на международную арену, нужно для начала завоевать доверие в своей стране, иначе это может вызвать улыбку у международного сообщества", — отметил один из пользователей."Франция слишком далеко. Макрону нужно попросить Россию защитить Армению", — подчеркнул другой комментатор."Если человек не может обеспечить безопасность жителей своей страны, он не должен вмешиваться в дела других стран. Это становится действительно неприлично", — подытожили читатели.Ранее армянское Минобороны сообщило, что 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались "уточнить границы" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности, заявив, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение, срок его рассмотрения — три дня.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/frantsiya-1731647476.html

https://ria.ru/20210512/espch-1731986210.html

россия

франция

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, эммануэль макрон, франция, азербайджан, армения, в мире