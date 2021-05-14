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Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов
Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов
Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:19
2021-05-14T17:37
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA.Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, момент покупки даже попал на камеру видеонаблюдения. Это оказалась знакомая управляющим АЗС клиентка.Недавно она вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой. Стирка его уничтожила.Записи с камер передали представителям лотереи, однако личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видео сделали новую.Как сообщается, срок получения заявки на выигрыш истек в четверг. При таком исходе выплату передадут калифорнийским школам.
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калифорния, сша, в мире

Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов

14:19 14.05.2021 (обновлено: 17:37 14.05.2021)
 
© AP Photo / Brynn AndersonМужчина покупает лотерейный билет Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
Мужчина покупает лотерейный билет Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Brynn Anderson
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA.
Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, момент покупки даже попал на камеру видеонаблюдения. Это оказалась знакомая управляющим АЗС клиентка.
Недавно она вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой. Стирка его уничтожила.
Записи с камер передали представителям лотереи, однако личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видео сделали новую.
Как сообщается, срок получения заявки на выигрыш истек в четверг. При таком исходе выплату передадут калифорнийским школам.
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