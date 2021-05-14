https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html

Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов

Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов

Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:19

2021-05-14T14:19

2021-05-14T17:37

калифорния

сша

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA.Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, момент покупки даже попал на камеру видеонаблюдения. Это оказалась знакомая управляющим АЗС клиентка.Недавно она вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой. Стирка его уничтожила.Записи с камер передали представителям лотереи, однако личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видео сделали новую.Как сообщается, срок получения заявки на выигрыш истек в четверг. При таком исходе выплату передадут калифорнийским школам.

https://ria.ru/20201224/klad-1590834796.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сша, в мире