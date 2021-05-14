https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html
Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов
Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 миллионов долларов
Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:19
2021-05-14T14:19
2021-05-14T17:37
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/135955/10/1359551090_0:340:3784:2469_1920x0_80_0_0_86201db41fcafe2ee58ddb2df512eaaa.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA.Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, момент покупки даже попал на камеру видеонаблюдения. Это оказалась знакомая управляющим АЗС клиентка.Недавно она вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой. Стирка его уничтожила.Записи с камер передали представителям лотереи, однако личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видео сделали новую.Как сообщается, срок получения заявки на выигрыш истек в четверг. При таком исходе выплату передадут калифорнийским школам.
https://ria.ru/20201224/klad-1590834796.html
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/135955/10/1359551090_20:0:3764:2808_1920x0_80_0_0_2fc9f85efc2127ef5cf911e22cf543b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости.
Женщина в Калифорнии
случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA
.
Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, момент покупки даже попал на камеру видеонаблюдения. Это оказалась знакомая управляющим АЗС клиентка.
Недавно она вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой. Стирка его уничтожила.
Записи с камер передали представителям лотереи, однако личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видео сделали новую.
Как сообщается, срок получения заявки на выигрыш истек в четверг. При таком исходе выплату передадут калифорнийским школам.