https://ria.ru/20210514/lisy-1732297956.html

Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы

Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы

Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы, их просят не беспокоить и не кормить, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:25

2021-05-14T13:25

2021-05-14T13:26

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы, их просят не беспокоить и не кормить, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в 2020 году лисицы были учтены на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково".Уточняется, что за местами обитания лис на природных территориях ведётся наблюдение, проводится пероральная вакцинация от бешенства. Но все же не следует приближаться к лисам и пытаться сфотографироваться рядом с ними. Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего – это наблюдение на расстоянии.

https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html

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