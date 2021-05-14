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Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы
Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы
Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы, их просят не беспокоить и не кормить, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:25
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы, их просят не беспокоить и не кормить, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в 2020 году лисицы были учтены на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково".Уточняется, что за местами обитания лис на природных территориях ведётся наблюдение, проводится пероральная вакцинация от бешенства. Но все же не следует приближаться к лисам и пытаться сфотографироваться рядом с ними. Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего – это наблюдение на расстоянии.
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Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы

13:25 14.05.2021 (обновлено: 13:26 14.05.2021)
 
© Фото : Алексей МасловЛиса с лисятами
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Алексей Маслов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы, их просят не беспокоить и не кормить, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты насчитали в каждом выводке до 8 лисят. В этом году лису с двумя лисятами уже наблюдали на особо охраняемой природной территории ПИП "Останкино". Встречались лисицы и в природно-исторических парках "Косинский" и "Измайлово". А в ПИП "Покровское-Стрешнево" лису весной несколько раз замечали на берегу Химкинского водохранилища", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году лисицы были учтены на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково".
"Беспокоить и кормить лисиц и лисят не стоит. В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Подкормка может привести к тому, что лисы перестанут бояться людей, охотиться и учить этому лисят, грызунов станет намного больше, а ведь они могут являться переносчиками опасных заболеваний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за местами обитания лис на природных территориях ведётся наблюдение, проводится пероральная вакцинация от бешенства. Но все же не следует приближаться к лисам и пытаться сфотографироваться рядом с ними. Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего – это наблюдение на расстоянии.
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