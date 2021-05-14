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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210514/kurs-1732309742.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 31 копейку
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 31 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки - до 89,6249 рубля, курс доллара - на 35,98 копейки, до... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:12
2021-05-14T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки - до 89,6249 рубля, курс доллара - на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,72 копейки, составив 81,0294 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 31 копейку

14:12 14.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки - до 89,6249 рубля, курс доллара - на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,72 копейки, составив 81,0294 рубля.
Прохожие у электронного табло с курсами валют на улице Земляной Вал в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 11:38Деньги
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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