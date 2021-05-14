https://ria.ru/20210514/kurs-1732309742.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 31 копейку

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 31 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки - до 89,6249 рубля, курс доллара - на 35,98 копейки, до... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:12

2021-05-14T14:12

2021-05-14T14:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки - до 89,6249 рубля, курс доллара - на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,72 копейки, составив 81,0294 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/valyuta-1731642980.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика