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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/kultura-1732334170.html
Актер из фильма "Фантастические твари" получил срок за изнасилование
Актер из фильма "Фантастические твари" получил срок за изнасилование
Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", в пятницу был приговорен к трем годам лишения свободы... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:55
2021-05-14T16:24
новости культуры
культура
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ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", в пятницу был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера, сообщает сообщает шотландский телеканал STV News.Согласно сообщению телеканала, жертвой Гатри в 2017 году стала его знакомая 29-ти лет. Она должна была встретиться с Гатри и его другом - актером Скоттом Ридом, однако ей стало плохо по пути, мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель. В квартире Гатри воспользовался беспомощным положением женщины и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую справочную службу. Актер отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы было обнаружено его ДНК.Отмечается, что суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения. Имя 33-летнего актера будет внесено в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера.Гатри также исполнил роли в фильмах "Дюнкерк" и "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".
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новости культуры

Актер из фильма "Фантастические твари" получил срок за изнасилование

15:55 14.05.2021 (обновлено: 16:24 14.05.2021)
 
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Кадр из фильма "Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
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ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", в пятницу был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера, сообщает сообщает шотландский телеканал STV News.
Согласно сообщению телеканала, жертвой Гатри в 2017 году стала его знакомая 29-ти лет. Она должна была встретиться с Гатри и его другом - актером Скоттом Ридом, однако ей стало плохо по пути, мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель. В квартире Гатри воспользовался беспомощным положением женщины и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую справочную службу. Актер отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы было обнаружено его ДНК.
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Отмечается, что суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения. Имя 33-летнего актера будет внесено в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера.
Гатри также исполнил роли в фильмах "Дюнкерк" и "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".
 
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