https://ria.ru/20210514/kultura-1732334170.html

Актер из фильма "Фантастические твари" получил срок за изнасилование

Актер из фильма "Фантастические твари" получил срок за изнасилование

Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", в пятницу был приговорен к трем годам лишения свободы... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:55

2021-05-14T15:55

2021-05-14T16:24

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153278/06/1532780649_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_ce5312e9bd329eb171bd60ec6ffd3fe8.jpg

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", в пятницу был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера, сообщает сообщает шотландский телеканал STV News.Согласно сообщению телеканала, жертвой Гатри в 2017 году стала его знакомая 29-ти лет. Она должна была встретиться с Гатри и его другом - актером Скоттом Ридом, однако ей стало плохо по пути, мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель. В квартире Гатри воспользовался беспомощным положением женщины и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую справочную службу. Актер отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы было обнаружено его ДНК.Отмечается, что суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения. Имя 33-летнего актера будет внесено в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера.Гатри также исполнил роли в фильмах "Дюнкерк" и "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".

https://ria.ru/20210512/akter-1731873682.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры