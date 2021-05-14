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Туризм
https://ria.ru/20210514/kuba-1732310227.html
Более 150 россиян не смогли вовремя вернуться с Кубы
Более 150 россиян не смогли вовремя вернуться с Кубы
Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:16
2021-05-14T14:16
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает TourDom.ru. По словам руководителя одной из розничных компаний, в день вылета путешественников доставили в аэропорт, но спустя семь часов ожидания выяснилось, что запланированный рейс не состоится. Туристов разместили в двух гостиницах, где они провели уже три ночи."Для некоторых это четыре дня дополнительного бесплатного отдыха, но есть и те, у кого закончились отпуска, люди должны были выйти на работу", – поясняет турагент.Как рассказала Анна Подгорная, гендиректор туроператора, по чьей линии россияне отправились на Кубу, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Авиакомпания оперативно подготовила резервный борт, но несколько дней пришлось согласовывать разрешение на его отправку из-за того, что частоты рейсов на кубинское направление ограничены. Руководитель компании пояснила, что рейс с Кубы отправится 14 мая в 21:00. Представители туроператора и авиаперевозчика поддерживают постоянную связь с туристами, реагируют на все их запросы и информируют об ожидаемом времени вылета.
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туризм, туристы, новости - туризм, куба, отдых

Более 150 россиян не смогли вовремя вернуться с Кубы

14:16 14.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы делают фото, Гавана, Куба
Туристы делают фото, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает TourDom.ru.
По словам руководителя одной из розничных компаний, в день вылета путешественников доставили в аэропорт, но спустя семь часов ожидания выяснилось, что запланированный рейс не состоится. Туристов разместили в двух гостиницах, где они провели уже три ночи.
"Для некоторых это четыре дня дополнительного бесплатного отдыха, но есть и те, у кого закончились отпуска, люди должны были выйти на работу", – поясняет турагент.
Как рассказала Анна Подгорная, гендиректор туроператора, по чьей линии россияне отправились на Кубу, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Авиакомпания оперативно подготовила резервный борт, но несколько дней пришлось согласовывать разрешение на его отправку из-за того, что частоты рейсов на кубинское направление ограничены.
Руководитель компании пояснила, что рейс с Кубы отправится 14 мая в 21:00. Представители туроператора и авиаперевозчика поддерживают постоянную связь с туристами, реагируют на все их запросы и информируют об ожидаемом времени вылета.
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