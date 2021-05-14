https://ria.ru/20210514/kuba-1732310227.html
Более 150 россиян не смогли вовремя вернуться с Кубы
Более 150 россиян не смогли вовремя вернуться с Кубы
Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:16
2021-05-14T14:16
2021-05-14T14:16
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
куба
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154810/69/1548106994_0:421:2730:1957_1920x0_80_0_0_7ac2612ae8fda84fc8ecfb9485ae85d7.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает TourDom.ru. По словам руководителя одной из розничных компаний, в день вылета путешественников доставили в аэропорт, но спустя семь часов ожидания выяснилось, что запланированный рейс не состоится. Туристов разместили в двух гостиницах, где они провели уже три ночи."Для некоторых это четыре дня дополнительного бесплатного отдыха, но есть и те, у кого закончились отпуска, люди должны были выйти на работу", – поясняет турагент.Как рассказала Анна Подгорная, гендиректор туроператора, по чьей линии россияне отправились на Кубу, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Авиакомпания оперативно подготовила резервный борт, но несколько дней пришлось согласовывать разрешение на его отправку из-за того, что частоты рейсов на кубинское направление ограничены. Руководитель компании пояснила, что рейс с Кубы отправится 14 мая в 21:00. Представители туроператора и авиаперевозчика поддерживают постоянную связь с туристами, реагируют на все их запросы и информируют об ожидаемом времени вылета.
https://ria.ru/20210514/sayman-1731748097.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/69/1548106994_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4e32a4f0f9e16c799d0cde318b5e914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, куба, отдых
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Более чем 150 туристам, которые 11 мая должны были вернуться с отдыха на кубинском курорте Кайо-Коко, пришлось вынужденно задержаться на острове, сообщает
TourDom.ru.
По словам руководителя одной из розничных компаний, в день вылета путешественников доставили в аэропорт, но спустя семь часов ожидания выяснилось, что запланированный рейс не состоится. Туристов разместили в двух гостиницах, где они провели уже три ночи.
"Для некоторых это четыре дня дополнительного бесплатного отдыха, но есть и те, у кого закончились отпуска, люди должны были выйти на работу", – поясняет турагент.
Как рассказала Анна Подгорная, гендиректор туроператора, по чьей линии россияне отправились на Кубу, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Авиакомпания оперативно подготовила резервный борт, но несколько дней пришлось согласовывать разрешение на его отправку из-за того, что частоты рейсов на кубинское направление ограничены.
Руководитель компании пояснила, что рейс с Кубы отправится 14 мая в 21:00. Представители туроператора и авиаперевозчика поддерживают постоянную связь с туристами, реагируют на все их запросы и информируют об ожидаемом времени вылета.