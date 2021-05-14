https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732340777.html

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, заявили в ВОЗ

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, заявили в ВОЗ

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:34

2021-05-14T16:34

2021-05-14T16:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств - объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности", - сказал гендиректор ВОЗ на пресс-конференции в пятницу.В ВОЗ подчеркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Потому что привитые люди также могут заболеть, однако менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире