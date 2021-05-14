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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732285524.html
Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19
Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:35
2021-05-14T12:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
антониу гутерреш
михаил мишустин
оон
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за поддержку.Генсек ООН также отметил, что специально приурочил свой визит в РФ к 9 мая. "Буквально недавно прошли празднования 9 мая, и мы специально постарались подгадать момент приезда, чтобы он совпал с празднованиями победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей", - добавил Гутерреш.
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коронавирус covid-19, россия, антониу гутерреш, михаил мишустин, оон, в мире

Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19

12:35 14.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за поддержку.
"Мы восхищены тем, как вы делаете свою работу. Благодарю за всю поддержку, что ваша страна оказывает нашей стороне, за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Мы очень ценим их, это очень важно, равно как и работа по производству вакцины", - заявил Гутерреш.
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Генсек ООН также отметил, что специально приурочил свой визит в РФ к 9 мая. "Буквально недавно прошли празднования 9 мая, и мы специально постарались подгадать момент приезда, чтобы он совпал с празднованиями победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей", - добавил Гутерреш.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнтониу ГутеррешМихаил МишустинООНВ мире
 
 
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