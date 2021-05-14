https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732285524.html

Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19

Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:35

2021-05-14T12:35

2021-05-14T12:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

антониу гутерреш

михаил мишустин

оон

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за поддержку.Генсек ООН также отметил, что специально приурочил свой визит в РФ к 9 мая. "Буквально недавно прошли празднования 9 мая, и мы специально постарались подгадать момент приезда, чтобы он совпал с празднованиями победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей", - добавил Гутерреш.

https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729957846.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, антониу гутерреш, михаил мишустин, оон, в мире