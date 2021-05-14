Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил важную роль РФ в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за поддержку.
"Мы восхищены тем, как вы делаете свою работу. Благодарю за всю поддержку, что ваша страна оказывает нашей стороне, за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Мы очень ценим их, это очень важно, равно как и работа по производству вакцины", - заявил Гутерреш.
Генсек ООН также отметил, что специально приурочил свой визит в РФ к 9 мая. "Буквально недавно прошли празднования 9 мая, и мы специально постарались подгадать момент приезда, чтобы он совпал с празднованиями победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей", - добавил Гутерреш.