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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732274322.html
Иммунолог объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве
Иммунолог объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве
Рост количества новых случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:45
2021-05-14T11:45
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рост количества новых случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января - 3 818."Я думаю, что (предпринятые в майские праздники - ред.) меры сработали. Просто было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса - ред.), если бы этого разобщения не было в праздники", - заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.Однако сам всплеск, по словам эксперта, объяснить очень сложно, поскольку большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы."Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество. ...И возвращение из-за границы могло привести (к всплеску - ред.), в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться", - добавил Жемчугов.Кроме того, эксперт призвал уточнить, заносятся ли результаты анализов, сделанные в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в столичную статистику.
РИА Новости
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Иммунолог объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

11:45 14.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рост количества новых случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января - 3 818.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Инфографика
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"Я думаю, что (предпринятые в майские праздники - ред.) меры сработали. Просто было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса - ред.), если бы этого разобщения не было в праздники", - заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.
Однако сам всплеск, по словам эксперта, объяснить очень сложно, поскольку большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы.
"Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество. ...И возвращение из-за границы могло привести (к всплеску - ред.), в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться", - добавил Жемчугов.
Кроме того, эксперт призвал уточнить, заносятся ли результаты анализов, сделанные в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в столичную статистику.
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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