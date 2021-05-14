https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732274322.html

Иммунолог объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Иммунолог объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Рост количества новых случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:45

2021-05-14T11:45

2021-05-14T11:45

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рост количества новых случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января - 3 818."Я думаю, что (предпринятые в майские праздники - ред.) меры сработали. Просто было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса - ред.), если бы этого разобщения не было в праздники", - заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.Однако сам всплеск, по словам эксперта, объяснить очень сложно, поскольку большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы."Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество. ...И возвращение из-за границы могло привести (к всплеску - ред.), в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться", - добавил Жемчугов.Кроме того, эксперт призвал уточнить, заносятся ли результаты анализов, сделанные в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в столичную статистику.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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