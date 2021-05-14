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Житель Ачинска продал контрафактные нефтепродукты на три миллиарда рублей
Житель Ачинска продал контрафактные нефтепродукты на три миллиарда рублей
Житель Ачинска Красноярского края обвиняется в том, что за несколько лет продал через АЗС некачественные нефтепродукты, получив доход в три миллиарда рублей,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:21
2021-05-14T12:24
красноярский край
ачинск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края обвиняется в том, что за несколько лет продал через АЗС некачественные нефтепродукты, получив доход в три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, покушении на мошенничество и легализации денежных средств. В ведомстве сообщили, что злоумышленник является жителем Ачинска и приготовил для реализации дизельное топливо и бензин, качество которых не соответствовало установленным техническим требованиям, под видом подлинного топлива на сумму 54 миллиона рублей. По информации прокуратуры, мужчина легализовал более 26 миллионов рублей, организовав стоматологическую клинику, приобрел земельный участок и иное имущество. В данный момент на все имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Ачинский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.
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красноярский край, ачинск, происшествия

Житель Ачинска продал контрафактные нефтепродукты на три миллиарда рублей

06:21 14.05.2021 (обновлено: 12:24 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края обвиняется в том, что за несколько лет продал через АЗС некачественные нефтепродукты, получив доход в три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. <…> По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с января 2017 года по март 2020 года в отсутствие специальной лицензии осуществлял эксплуатацию опасных производственных объектов — двух нефтебаз, на территории которых смешивал нефтепродукты и продукты нефтехимии в количестве не менее 200 тонн. После чего через принадлежащие ему автозаправочные станции реализовал их покупателям, получив доход на сумму более трех миллиардов рублей", говорится в сообщении.

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Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, покушении на мошенничество и легализации денежных средств. В ведомстве сообщили, что злоумышленник является жителем Ачинска и приготовил для реализации дизельное топливо и бензин, качество которых не соответствовало установленным техническим требованиям, под видом подлинного топлива на сумму 54 миллиона рублей. По информации прокуратуры, мужчина легализовал более 26 миллионов рублей, организовав стоматологическую клинику, приобрел земельный участок и иное имущество. В данный момент на все имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Ачинский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.
 
Красноярский крайАчинскПроисшествия
 
 
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