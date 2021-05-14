https://ria.ru/20210514/kontrafakt-1732238883.html

Житель Ачинска продал контрафактные нефтепродукты на три миллиарда рублей

Житель Ачинска продал контрафактные нефтепродукты на три миллиарда рублей

Житель Ачинска Красноярского края обвиняется в том, что за несколько лет продал через АЗС некачественные нефтепродукты, получив доход в три миллиарда рублей,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:21

2021-05-14T06:21

2021-05-14T12:24

красноярский край

ачинск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края обвиняется в том, что за несколько лет продал через АЗС некачественные нефтепродукты, получив доход в три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, покушении на мошенничество и легализации денежных средств. В ведомстве сообщили, что злоумышленник является жителем Ачинска и приготовил для реализации дизельное топливо и бензин, качество которых не соответствовало установленным техническим требованиям, под видом подлинного топлива на сумму 54 миллиона рублей. По информации прокуратуры, мужчина легализовал более 26 миллионов рублей, организовав стоматологическую клинику, приобрел земельный участок и иное имущество. В данный момент на все имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Ачинский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573213252.html

красноярский край

ачинск

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2021

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красноярский край, ачинск, происшествия