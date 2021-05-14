https://ria.ru/20210514/konflikt-1732386562.html

ПНА призвала США немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа

ПНА призвала США немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) возложила вину за эскалацию между сторонами на Израиль и призвала США немедленно вмешаться, чтобы прекратить... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:32

2021-05-14T20:32

2021-05-14T22:45

махмуд аббас

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в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) возложила вину за эскалацию между сторонами на Израиль и призвала США немедленно вмешаться, чтобы прекратить "израильскую агрессию", говорится в заявлении."Президент (Махмуд Аббас) выступил против продолжения этой преступной деятельности и призвал администрацию США немедленно и быстро вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию и чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев и 900 получили ранения.

https://ria.ru/20210514/izrail-1732373992.html

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махмуд аббас, сша, израиль, в мире