Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/kolesnikova-1732232754.html
Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T01:29
2021-05-14T01:29
мария колесникова
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866430_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6ad6cef86988b8323614d095d1f6c763.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой.В четверг пресс-служба штаба Бабарико сообщила, что расследование дела против Колесниковой завершено, ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям и грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникова обвиняется в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами прошедших в августе 2020 года выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210219/kolesnikova-1598172163.html
https://ria.ru/20201016/kolesnikova-1580125182.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e069267dd2457e308de30edfd55fa3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, белоруссия, сша, в мире

Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными

01:29 14.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой.
В четверг пресс-служба штаба Бабарико сообщила, что расследование дела против Колесниковой завершено, ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям и грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникова обвиняется в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 14:27Протесты в Белоруссии
Адвоката белорусского оппозиционера Колесниковой лишили лицензии
"Официальные обвинения против Марии Колесниковой, лауреата премии (госдепа) Women of Courage (женская награда за отвагу) 2021 года, возмутительны. Сфабрикованные обвинения против Марии и других, храбро выступающих в защиту белорусского народа, снова демонстрируют опасения режима перед собственными гражданами", - написал представитель госдепартамента Нед Прайс в Twitter.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами прошедших в августе 2020 года выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября 2020, 14:34Протесты в Белоруссии
Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с белорусской оппозицией
 
Мария КолесниковаБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Ликсутов оценил, к чему привела отмена турникетов в наземном транспорте
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
Лента новостейМолния