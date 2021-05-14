https://ria.ru/20210514/kolesnikova-1732232754.html

Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными

Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными

Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:29

2021-05-14T01:29

2021-05-14T01:29

мария колесникова

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой.В четверг пресс-служба штаба Бабарико сообщила, что расследование дела против Колесниковой завершено, ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям и грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникова обвиняется в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами прошедших в августе 2020 года выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210219/kolesnikova-1598172163.html

https://ria.ru/20201016/kolesnikova-1580125182.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, сша, в мире