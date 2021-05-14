Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой.
В четверг пресс-служба штаба Бабарико сообщила, что расследование дела против Колесниковой завершено, ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям и грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникова обвиняется в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.
"Официальные обвинения против Марии Колесниковой, лауреата премии (госдепа) Women of Courage (женская награда за отвагу) 2021 года, возмутительны. Сфабрикованные обвинения против Марии и других, храбро выступающих в защиту белорусского народа, снова демонстрируют опасения режима перед собственными гражданами", - написал представитель госдепартамента Нед Прайс в Twitter.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами прошедших в августе 2020 года выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.