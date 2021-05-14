https://ria.ru/20210514/kazan-1732324548.html

В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки

В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки

Сейчас состояние пациентки, раненной при стрельбе в гимназии в Казани и доставленной в Москву в НМИЦ им. Бурденко, стабильное, прогнозы позитивные, заявил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:18

2021-05-14T15:18

2021-05-14T15:18

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

казань

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сейчас состояние пациентки, раненной при стрельбе в гимназии в Казани и доставленной в Москву в НМИЦ им. Бурденко, стабильное, прогнозы позитивные, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Дмитрий Усачев.По его словам, сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и наблюдение."Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному", - сказал он журналистам.По словам Усачева, прогнозы у пациентки позитивные, очаговая симптоматика ушла, она будет ходить. Он отметил, что настроение девочки тоже стабилизировалась, она начала улыбаться."Это нас всех радует", - добавил глава центра.Еще 8-9 дней пройдёт до момента, когда девочке снимут швы. Дальнейшее лечение будут согласовывать с травматологами, добавил Усачев.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210514/deti-1732252063.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-14T15:18 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, казань, общество