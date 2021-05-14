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В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки
В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки
Сейчас состояние пациентки, раненной при стрельбе в гимназии в Казани и доставленной в Москву в НМИЦ им. Бурденко, стабильное, прогнозы позитивные, заявил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:18
2021-05-14T15:18
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рустам минниханов
казань
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сейчас состояние пациентки, раненной при стрельбе в гимназии в Казани и доставленной в Москву в НМИЦ им. Бурденко, стабильное, прогнозы позитивные, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Дмитрий Усачев.По его словам, сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и наблюдение."Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному", - сказал он журналистам.По словам Усачева, прогнозы у пациентки позитивные, очаговая симптоматика ушла, она будет ходить. Он отметил, что настроение девочки тоже стабилизировалась, она начала улыбаться."Это нас всех радует", - добавил глава центра.Еще 8-9 дней пройдёт до момента, когда девочке снимут швы. Дальнейшее лечение будут согласовывать с травматологами, добавил Усачев.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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РИА Новости
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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60
россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, казань, общество

В центре Бурденко рассказали о лечении раненной в Казани девочки

15:18 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Леонов / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Леонов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сейчас состояние пациентки, раненной при стрельбе в гимназии в Казани и доставленной в Москву в НМИЦ им. Бурденко, стабильное, прогнозы позитивные, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Дмитрий Усачев.
По его словам, сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и наблюдение.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 09:44
В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей
"Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному", - сказал он журналистам.
По словам Усачева, прогнозы у пациентки позитивные, очаговая симптоматика ушла, она будет ходить. Он отметил, что настроение девочки тоже стабилизировалась, она начала улыбаться.
"Это нас всех радует", - добавил глава центра.
Еще 8-9 дней пройдёт до момента, когда девочке снимут швы. Дальнейшее лечение будут согласовывать с травматологами, добавил Усачев.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
РоссияЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
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