https://ria.ru/20210514/kartina-1732235766.html
Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона
Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона
Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:35
2021-05-14T03:35
2021-05-14T05:21
культура
пабло пикассо
нью-йорк (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40865/99/408659948_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_a782cb141db51364a21ca702c3ab9e34.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов.Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40865/99/408659948_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d59330987b14441170a74470f68d163a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пабло пикассо, нью-йорк (город), сша
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости.
Работа художника Пабло Пикассо
"Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке
более чем за 103 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов.
Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.
Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 миллиона долларов.