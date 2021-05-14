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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/kartina-1732235766.html
Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона
Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона
Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:35
2021-05-14T05:21
культура
пабло пикассо
нью-йорк (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов.Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html
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пабло пикассо, нью-йорк (город), сша

Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона

03:35 14.05.2021 (обновлено: 05:21 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов.
Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.
Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 миллиона долларов.
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