https://ria.ru/20210514/kartina-1732235766.html

Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона

Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона

Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:35

2021-05-14T03:35

2021-05-14T05:21

культура

пабло пикассо

нью-йорк (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов.Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло пикассо, нью-йорк (город), сша