https://ria.ru/20210514/izrail-1732351140.html

Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты

Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты

Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:15

2021-05-14T17:15

2021-05-14T17:15

армия обороны израиля

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_bd2e9575e5c90757b2849f2586e73432.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского государства противотанковыми ракетами, сообщила пресс-служба военных."Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по очередной группе ракетчиков ХАМАС в Саджаийе. Отряд был атакован при подготовке к запуску противотанковых ракет по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Отмечается, что атака стала возможной благодаря данным разведки и огневой поддержке дивизии Газы ЦАХАЛ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732343463.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены. 2021-05-14T17:15 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире