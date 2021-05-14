https://ria.ru/20210514/izrail-1732351140.html
Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты
Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты
Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:15
2021-05-14T17:15
2021-05-14T17:15
армия обороны израиля
хамас
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского государства противотанковыми ракетами, сообщила пресс-служба военных."Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по очередной группе ракетчиков ХАМАС в Саджаийе. Отряд был атакован при подготовке к запуску противотанковых ракет по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Отмечается, что атака стала возможной благодаря данным разведки и огневой поддержке дивизии Газы ЦАХАЛ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732343463.html
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены.
Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
2021-05-14T17:15
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армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире