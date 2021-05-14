Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/izrail-1732351140.html
Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты
Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты
Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:15
2021-05-14T17:15
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_bd2e9575e5c90757b2849f2586e73432.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского государства противотанковыми ракетами, сообщила пресс-служба военных."Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по очередной группе ракетчиков ХАМАС в Саджаийе. Отряд был атакован при подготовке к запуску противотанковых ракет по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Отмечается, что атака стала возможной благодаря данным разведки и огневой поддержке дивизии Газы ЦАХАЛ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732343463.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
2021-05-14T17:15
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_454:327:2747:2047_1920x0_80_0_0_7c9ae0f7d6d6fcc54243c2b7fe6fdd55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля атаковала отряд палестинцев, запускавших ракеты

17:15 14.05.2021
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа
Израильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар с воздуха по еще одному отряду палестинцев в секторе Газа в тот момент, когда они пытались обстрелять территорию еврейского государства противотанковыми ракетами, сообщила пресс-служба военных.
"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по очередной группе ракетчиков ХАМАС в Саджаийе. Отряд был атакован при подготовке к запуску противотанковых ракет по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Израильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 16:48В мире
Танки Израиля открыли предупредительный огонь по нарушителям
Отмечается, что атака стала возможной благодаря данным разведки и огневой поддержке дивизии Газы ЦАХАЛ.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.
 
Армия обороны ИзраиляХамасИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния