https://ria.ru/20210514/izrail-1732270388.html

Вершинин и гендиректор МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе

Вершинин и гендиректор МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:28

2021-05-14T11:28

2021-05-14T11:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

сергей вершинин

исламский джихад

мид израиля‎

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей деэскалации в регионе, говорится в сообщении российского МИД."Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН", - отмечается в сообщении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732268301.html

россия

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, сергей вершинин, исламский джихад, мид израиля‎, хамас, палестина, израиль, в мире