Вершинин и гендиректор МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшей деэскалации в регионе, говорится в сообщении российского МИД.
"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН", - отмечается в сообщении.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.