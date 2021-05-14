https://ria.ru/20210514/izrail-1732243251.html

По Израилю из сектора Газа с начала эскалации выпустили 1800 ракет

По Израилю из сектора Газа с начала эскалации выпустили 1800 ракет

С начала обострения конфликта по территории Израиля из сектора Газа были выпущены 1800 ракет, из них 430 упали в анклаве, сообщил пресс-секретарь армии обороны... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:16

2021-05-14T08:16

2021-05-14T09:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. С начала обострения конфликта по территории Израиля из сектора Газа были выпущены 1800 ракет, из них 430 упали в анклаве, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус."Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля - ред.) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа", - сказал Конрикус на брифинге.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

https://ria.ru/20210514/operatsiya-1732245523.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, израиль, в мире