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В Италии туристов выпустят на арену Колизея
В Италии туристов выпустят на арену Колизея
В 2023 году в римском Колизее планируется установить деревянный раздвижной пол, чтобы туристы получили возможность ходить по арене, а не только по трибунам,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:50
2021-05-14T00:50
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В 2023 году в римском Колизее планируется установить деревянный раздвижной пол, чтобы туристы получили возможность ходить по арене, а не только по трибунам, сообщает "ЕвроПульс".Предполагается, что деревянные фрагменты пола будут сдвигаться и раздвигаться, получая дистанционные команды. Таким образом, будут проветриваться и защищаться от дождя подземные сооружения, где во времена Древнего Рима перед выходом на арену ожидали своей участи гладиаторы и животные.Колизей — одно из самых известных и грандиозных сооружений Римской империи, сохранившихся до нашего времени. Он был построен в 80 году нашей эры при императоре Веспасиане, вмещал порядка 50 тысяч зрителей. Изначально арена представляла собой деревянный настил, который посыпали песком.
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