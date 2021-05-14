https://ria.ru/20210514/italiya-1732127823.html

В Италии туристов выпустят на арену Колизея

В Италии туристов выпустят на арену Колизея

В 2023 году в римском Колизее планируется установить деревянный раздвижной пол, чтобы туристы получили возможность ходить по арене, а не только по трибунам,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:50

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В 2023 году в римском Колизее планируется установить деревянный раздвижной пол, чтобы туристы получили возможность ходить по арене, а не только по трибунам, сообщает "ЕвроПульс".Предполагается, что деревянные фрагменты пола будут сдвигаться и раздвигаться, получая дистанционные команды. Таким образом, будут проветриваться и защищаться от дождя подземные сооружения, где во времена Древнего Рима перед выходом на арену ожидали своей участи гладиаторы и животные.Колизей — одно из самых известных и грандиозных сооружений Римской империи, сохранившихся до нашего времени. Он был построен в 80 году нашей эры при императоре Веспасиане, вмещал порядка 50 тысяч зрителей. Изначально арена представляла собой деревянный настил, который посыпали песком.

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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