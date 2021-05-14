https://ria.ru/20210514/immunitet-1732292039.html

Эксперт КНР: достичь глобального иммунитета к COVID-19 можно за 2-3 года

Эксперт КНР: достичь глобального иммунитета к COVID-19 можно за 2-3 года

На достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:01

2021-05-14T13:01

2021-05-14T13:01

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

европа

вакцинация

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МОСКВА, 14 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". На достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань.По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, В Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам.По данным ведущего пульмонолога КНР, на сегодня в Китае от COVID-19 привито уже 23% населения. Ранее сообщалось, что к июлю этот показатель планируется довести до 40%, а к концу 2021 года – до 70%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsina-1727680785.html

китай

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коронавирус covid-19, китай, европа, вакцинация