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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210514/immunitet-1732292039.html
Эксперт КНР: достичь глобального иммунитета к COVID-19 можно за 2-3 года
Эксперт КНР: достичь глобального иммунитета к COVID-19 можно за 2-3 года
На достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:01
2021-05-14T13:01
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
европа
вакцинация
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МОСКВА, 14 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". На достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань.По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, В Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам.По данным ведущего пульмонолога КНР, на сегодня в Китае от COVID-19 привито уже 23% населения. Ранее сообщалось, что к июлю этот показатель планируется довести до 40%, а к концу 2021 года – до 70%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsina-1727680785.html
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коронавирус covid-19, китай, европа, вакцинация

Эксперт КНР: достичь глобального иммунитета к COVID-19 можно за 2-3 года

13:01 14.05.2021
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / China Daily
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МОСКВА, 14 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". На достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань.
По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, В Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам.
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 12:58
Китай одобрил клинические испытания своей первой векторной вакцины
По данным ведущего пульмонолога КНР, на сегодня в Китае от COVID-19 привито уже 23% населения. Ранее сообщалось, что к июлю этот показатель планируется довести до 40%, а к концу 2021 года – до 70%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19КитайЕвропаВакцинация
 
 
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