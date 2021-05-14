https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:36

2021-05-14T12:36

2021-05-14T22:38

россия

nord stream 2 ag

николай шульгинов

северный поток — 2

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

владимир путин

европа

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика"."Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", - сказал Шульгинов, комментируя сроки строительства и ситуацию вокруг "Северного потока — 2"."Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", - добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210513/gazoprovod-1731987836.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, nord stream 2 ag, николай шульгинов, северный поток — 2, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, европа, сша, украина, в мире