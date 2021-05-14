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https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:36
2021-05-14T22:38
россия
nord stream 2 ag
николай шульгинов
северный поток — 2
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
владимир путин
европа
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика"."Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", - сказал Шульгинов, комментируя сроки строительства и ситуацию вокруг "Северного потока — 2"."Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", - добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210513/gazoprovod-1731987836.html
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россия, nord stream 2 ag, николай шульгинов, северный поток — 2, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, европа, сша, украина, в мире

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

12:36 14.05.2021 (обновлено: 22:38 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".
"Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", - сказал Шульгинов, комментируя сроки строительства и ситуацию вокруг "Северного потока — 2".
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", - добавил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGНиколай ШульгиновСеверный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакВладимир ПутинЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
 
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