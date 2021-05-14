Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
12:36 14.05.2021 (обновлено: 22:38 14.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток — 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".
"Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", - сказал Шульгинов, комментируя сроки строительства и ситуацию вокруг "Северного потока — 2".
"Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", - добавил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"