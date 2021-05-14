https://ria.ru/20210514/gaza-1732243824.html

В армии Израиля заявили о готовности войти в сектор Газа

В армии Израиля заявили о готовности войти в сектор Газа

У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:27

2021-05-14T08:27

2021-05-14T09:14

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.Несколько дней назад ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась."Нет, но даже если бы и была, это бы не сообщалось заранее", - ответил Конрикус на уточняющий вопрос, есть ли у армии информация о возможности начала такой операции в ближайшие дни.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже израильская армия заявила, что войска не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

https://ria.ru/20210514/izrail-1732243251.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире