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В армии Израиля заявили о готовности войти в сектор Газа
В армии Израиля заявили о готовности войти в сектор Газа
У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:27
2021-05-14T09:14
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.Несколько дней назад ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась."Нет, но даже если бы и была, это бы не сообщалось заранее", - ответил Конрикус на уточняющий вопрос, есть ли у армии информация о возможности начала такой операции в ближайшие дни.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже израильская армия заявила, что войска не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
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сектор газа
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армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

В армии Израиля заявили о готовности войти в сектор Газа

08:27 14.05.2021 (обновлено: 09:14 14.05.2021)
 
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Несколько дней назад ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась.
"Есть ли у нас такое намерение? У нас есть планы, приказы быть готовыми это сделать, но на данный момент израильских войск внутри сектора Газа нет", - сказал Конрикус на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о намерении израильских сил войти в сектор Газа.
"Нет, но даже если бы и была, это бы не сообщалось заранее", - ответил Конрикус на уточняющий вопрос, есть ли у армии информация о возможности начала такой операции в ближайшие дни.
Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже израильская армия заявила, что войска не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава.
С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
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Армия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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