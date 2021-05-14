https://ria.ru/20210514/galyaviev-1732298937.html

В колледже, где учился Галявиев, призвали выяснить его отношения с семьей

В колледже, где учился Галявиев, призвали выяснить его отношения с семьей

Ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс удивлена, что никто не интересуется, почему от устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:29

2021-05-14T13:29

2021-05-14T13:29

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732014331_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_43c4dc05afdb6577f625a228d0e8c53f.jpg

КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс удивлена, что никто не интересуется, почему от устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева полтора года назад съехала семья.Галявиев учился в колледже ТИСБИ, но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210514/kazan-1732287716.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия