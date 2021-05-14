https://ria.ru/20210514/galyaviev-1732298937.html
В колледже, где учился Галявиев, призвали выяснить его отношения с семьей
В колледже, где учился Галявиев, призвали выяснить его отношения с семьей
Ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс удивлена, что никто не интересуется, почему от устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:29
2021-05-14T13:29
2021-05-14T13:29
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс удивлена, что никто не интересуется, почему от устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева полтора года назад съехала семья.Галявиев учился в колледже ТИСБИ, но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210514/kazan-1732287716.html
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия