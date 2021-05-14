https://ria.ru/20210514/evakuatsiya-1732333133.html

Казанскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Казанскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Около 80 детей эвакуировали в Казани после сигнала о якобы заложенной в школе №27 бомбе, сообщает в пятницу мэрия города. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:50

2021-05-14T15:50

2021-05-14T15:55

марат закиров

приволжский район

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Около 80 детей эвакуировали в Казани после сигнала о якобы заложенной в школе №27 бомбе, сообщает в пятницу мэрия города."После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе №27 дети эвакуированы в школу №41. Это около 80 детей", - говорится в релизе.На место происшествия выехали оперативные службы, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. По информации мэрии, сообщение о бомбе оказалось ложным. "Как показало обследование, вызов оказался ложным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210511/shkola-1731853602.html

приволжский район

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат закиров, приволжский район, казань, происшествия