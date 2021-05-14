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Пожар в екатеринбургской восьмиэтажке локализован на 500 "квадратах"
Пожар в екатеринбургской восьмиэтажке локализован на 500 "квадратах"
Крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12.56 (10.56 мск), первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Загорелась кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, жильцов эвакуировали.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

Пожар в екатеринбургской восьмиэтажке локализован на 500 "квадратах"

13:52 14.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС на месте пожара на улице Шейнкмана в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Шейнкмана в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.24 мск пожар в жилом доме на улице Шейнкмана локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудники МЧС принимают все меры для ликвидации открытого горения.
Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12.56 (10.56 мск), первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Загорелась кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, жильцов эвакуировали.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
13:40
Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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