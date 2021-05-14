https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732304220.html
Пожар в екатеринбургской восьмиэтажке локализован на 500 "квадратах"
Пожар в екатеринбургской восьмиэтажке локализован на 500 "квадратах"
Крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12.56 (10.56 мск), первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Загорелась кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, жильцов эвакуировали.
https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732301626.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия