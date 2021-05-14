Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге
13:40 14.05.2021 (обновлено: 15:04 14.05.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
Как сообщалось, горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы.
"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала надзорные мероприятия в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Руслан Перов. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.