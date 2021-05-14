https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732301626.html

Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:40

2021-05-14T13:40

2021-05-14T15:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.Как сообщалось, горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы.На место происшествия выехал и.о. прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Руслан Перов. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732281414.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия