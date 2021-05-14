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Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:40
2021-05-14T15:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.Как сообщалось, горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы.На место происшествия выехал и.о. прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Руслан Перов. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

13:40 14.05.2021 (обновлено: 15:04 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
Как сообщалось, горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы.
"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала надзорные мероприятия в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Руслан Перов. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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В прокуратуре РИА Новости уточнили, что одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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