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Пожару в многоэтажке в Екатеринбурге присвоили третий номер сложности
Пожару в многоэтажке в Екатеринбурге присвоили третий номер сложности
Пожару в многоэтажном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности, эвакуированы 34 человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:14
2021-05-14T13:14
2021-05-14T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожару в многоэтажном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности, эвакуированы 34 человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Отмечалось, что огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы."Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуировано 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвертый - самый высокий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Пожару в многоэтажном доме в Екатеринбурге
присвоен третий номер сложности, эвакуированы 34 человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ
.
Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Отмечалось, что огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы.
"Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуировано 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвертый - самый высокий.