https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732295037.html

Пожару в многоэтажке в Екатеринбурге присвоили третий номер сложности

Пожару в многоэтажке в Екатеринбурге присвоили третий номер сложности

Пожару в многоэтажном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности, эвакуированы 34 человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:14

2021-05-14T13:14

2021-05-14T13:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожару в многоэтажном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности, эвакуированы 34 человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Горит жилой дом на улице Шейнкмана, жильцы эвакуированы. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров. Отмечалось, что огонь перешел с кровли на верхние этажи, к месту ЧП следуют дополнительные силы."Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуировано 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвертый - самый высокий.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия