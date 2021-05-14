https://ria.ru/20210514/dtp-1732251408.html

Врач рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей

Врач рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей

Двое детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье и находящихся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимации, состояние стабильно... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:38

2021-05-14T09:38

2021-05-14T09:38

москва

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье и находящихся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимации, состояние стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина."Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. Трое уже переведены из отделения реанимации... И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации" , - сказала Петряйкина журналистам.Она уточнила, что две девочки прибыли в крайнем тяжелом состоянии, с повреждением жизненно важных органов."Сейчас их состояние стабильное тяжёлое", - отметила Петряйкина.Ранее на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/dtp-1731007596.html

москва

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ставропольский край, происшествия