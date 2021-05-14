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Врач рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей
Врач рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей
Двое детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье и находящихся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимации, состояние стабильно... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:38
2021-05-14T09:38
москва
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье и находящихся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимации, состояние стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина."Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. Трое уже переведены из отделения реанимации... И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации" , - сказала Петряйкина журналистам.Она уточнила, что две девочки прибыли в крайнем тяжелом состоянии, с повреждением жизненно важных органов."Сейчас их состояние стабильное тяжёлое", - отметила Петряйкина.Ранее на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. -0-
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москва, ставропольский край, происшествия

Врач рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей

09:38 14.05.2021
 
© ГУ МВД по Ставропольскому краюДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© ГУ МВД по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье и находящихся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимации, состояние стабильно тяжелое, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.
"Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. Трое уже переведены из отделения реанимации... И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации" , - сказала Петряйкина журналистам.
Она уточнила, что две девочки прибыли в крайнем тяжелом состоянии, с повреждением жизненно важных органов.
"Сейчас их состояние стабильное тяжёлое", - отметила Петряйкина.
Ранее на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. -0-
Цветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 16:11
В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми
 
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