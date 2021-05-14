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Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:46
2021-05-14T08:46
сцкк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 12 мая украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки, 13 мая... зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html
https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:46 14.05.2021
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 12 мая украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики.
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"За истекшие сутки, 13 мая... зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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